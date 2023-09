Dimesso l’uomo ferito da una coltellata

È stato dimesso dopo le medicazioni il 35enne di origine albanese rinvenuto ferito, l’altra sera in strada Nuova per Suzzara, a Codisotto di Luzzara, probabilmente in seguito a una lite. E’ stato un residente, verso le 20, a notare il 35enne in stato di necessità, accogliendolo nella sua abitazione per poi mobilitare i soccorsi sanitari. L’uomo, ferito alla spalla da un’arma da taglio e apparso in uno stato di ebbrezza alcolica, è stato poi trasportato dall’ambulanza della Croce rossa al vicino pronto soccorso di Suzzara, in condizioni per fortuna non gravi. Indagano i carabinieri.