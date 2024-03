Diventare tutor per sportivi disabili. Il 14 aprile parte il corso che apre tutte le porte

Un’opportunità per formarsi e conoscere come lo sport possa portare all’inclusione delle disabilità. Torna il corso per operatore sportivo della disabilità, promosso da All Inclusive Sport e dalla sede reggiana del Csi. Pensato per creare nuovi tutor che affianchino i giovani disabili nello sport pomeridiano, il corso partirà il 14 aprile e prevede 24 ore di formazione, divise tra laboratori in presenza a Cavriago e Scandiano e online. Si affronteranno tematiche legate alle diverse disabilità, ma soprattutto si ragionerà su come modificare gli allenamenti affinchè ogni atleta possa apprendere nuove abilità. Il progetto, portato avanti dal CSV Emilia con enti e associazioni, ogni anno permette a circa 200 giovani di praticare la propria disciplina preferita. La partecipazione garantirà il rilascio della qualifica di operatore sportivo della disabilità, l’inserimento nel registro nazionale Ceaf del CSI e l’inserimento nel database dei tutor di All Inclusive Sport con possibilità di ingaggio (anno sportivo 2024/25). La partecipazione è libera (dai 16 anni in su) e costa 100 euro. Dettagli sul sito www.allinclusivesport.it. Per info contattare Eugenia Mare: 0522 791979 e allinclusivesport@csvemilia.it.