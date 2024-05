Dodici anni fa le scosse. Albinelli: "Siamo ripartiti con coraggio"

Ieri è stato ricordato l’anniversario numero 12 del terremoto d’Emilia. La prima scossa nella notte, il 20 maggio 2012. Seguirono le tremende scosse di nove giorno dopo, che provocarono ulteriori lesioni e danni alle strutture. L’assessore alla ricostruzione di Reggiolo, Franco Albinelli, ricorda quei giorni come "momenti di panico, terrore e paura". "Ma – aggiunge – ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo fatto squadra, da subito, con coraggio e determinazione". Reggiolo è stato il Comune reggiano maggiormente colpito dal sisma. E in breve tempo ha avviato quella ricostruzione che ha permesso di restituire ai cittadini un paese rinnovato. Al momento sono aperti alcuni importanti cantieri, tra cui le scuole umbertine e il teatro Rinaldi, nel cuore del centro storico, mentre si punta al recupero dell’antica rocca. Anche nei paesi vicini la ricostruzione ha restituito spazi rinnovati e più sicuri, compresi sale d’incontro, chiese e luoghi di socialità. A Rolo, inoltre, si sta lavorando per riaprire l’ex teatro Spazio Aperto. E a San Girolamo di Guastalla sarà presto disponibile l’ex centro polivalente della frazione.