Don Giancarlo, cinquant’anni di sacerdozio. Una cena in suo onore con i suoi parrocchiani

È in programma per domenica 6 ottobre alle 20.30, al ristorante Due Stelle di Reggiolo, una cena per festeggiare i 50 anni di sacerdozio di don Giancarlo Simonazzi, organizzata dai suoi ex giovani parrocchiani dei tempi in cui era attivo a Guastalla, a guidare l’oratorio don Bosco. "Era il 1980 – ricordano gli ex ragazzi del Don Bosco – quando arrivò un giovane prete con la sua Panda scassata. Col tempo abbiamo visto crescere l’oratorio con progetti sempre più vivaci e interessanti. Non esistevano le chiavi: tutte le porte erano aperte e si poteva entrare e fare festa. Si organizzavano il Cres, gite, la tombola, i tornei estivi, i ritiri spirituali, si facevano i ritiri a Moniga del Garda a Villa Ferretti…". Il tempo è passato, ma i giovani guastallesi non hanno dimenticato don Giancarlo. Per questo, in suo onore, hanno organizzato una cena in compagnia, come "riconoscimento per ciò che ci ha insegnato". Per prenotare (entro oggi): tel. 339-7246883 o 334-1548861.