Doppietta a Torino per la Palfinger

Tre vittorie ed una sconfitta per le formazioni reggiane impegnate nella seconda giornata di Serie A. Fa doppietta la Palfinger Reggio Emilia, che travolge in due match esterni senza storia i Grizzlies Torino: gara-1 vede i cittadini, reduci dal pari con Codogno, allungare con decisione nella settima ripresa, con ben 8 punti messi a segno, viatico all’11-1 finale. Ancora più netta la vittoria nella rivincita, quella riservata ai lanciatori di formazione straniera, con il punteggio subito in discesa grazie all’8-2 del quarto inning fino al 21-2 finale.

Poviglio. Dopo la sconfitta mattutina, invece, la Platform-Tmc Poviglio trova la prima vittoria stagionale al cospetto della Tecnovap Verona. Meglio gli scaligeri in gara 1, con il punteggio che si sblocca già nella prima ripresa e i bianco-blu di Marchi incapaci di trovare segnature, fino al 4-0 finale. Nella rivincita, però, Medina guida i suoi dal monte di lancio e nell’ottavo inning arriva l’allungo decisivo col punteggio di 3-1: menzione d’obbligo per Lettieri e Nardi, autori di 3 valide ciascuno.