Droga, denunciato un diciassettenne

Ha provato a scappare e una volta raggiunto ha sbracciato, danneggiando anche la bodycam di uno degli agenti. È successo domenica alle 14.50, in via Zambonini, dove una pattuglia stava effettuando un controllo di routine nel parco. Vedendo gli agenti della Polizia di stato, un gruppo di giovani si è immediatamente dato alla fuga e uno di loro ha lasciato cadere un piccolo quantitativo di sostanza solida marrone. Quando gli operatori delle Volanti sono riusciti ad acciuffare uno dei giovani, questi ha reagito con invettive e minacce in un primo momento e fisicamente in un secondo. Sbracciando per divincolarsi, provava a colpire gli agenti e così facendo comprometteva la telecamera fissa al corpo di uno di loro.

È stato quindi accompagnato presso gli uffici della questura in via Dante per gli adempimenti del caso, all’esito dei quali il 17enne presunto reo veniva deferito in stato di libertà. La sostanza solida lasciata cadere, sottoposta a narcotest dal Locale Gabinetto Provinciale di polizia scientifica, risultava essere hashish, del peso di 10 grammi, infine sequestrata a carico di ignoti.