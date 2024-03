Due prove aperte in Fonderia. La meraviglia della danza

La Compagnia Artemis Danza torna in Fonderia, alle 18, con due prove aperte: "Puccini’s Opera. Voci Di Donne" e "Corpi Violati#Djoperanoir".

Con la nuova creazione "Puccini’s opera. Voci di donne", la coreografa di Monica Casadei dedica il suo progetto artistico alla rappresentazione in chiave contemporanea di quattro eroine di Giacomo Puccini: Tosca, Madama Butterfly, Mimì e Turandot. La comprensione della musica pucciniana passa dall’analisi del suo profondo rapporto con il mondo femminile.

Messaggio chiaro fin dai titoli scelti per i suoi più celebri lavori: Tosca, Butterfly, Turandot, La Bohème. Un caleidoscopio di personalità diverse.

In "CorpiViolati" brulica invece una comunità di corpi, femminili e maschili, tredici in totale, stretta nella memoria di una ferita. Partita dalla ricerca di testimonianze di vittime di stupri e soprusi e da un lavoro d’improvvisazione in sala con i danzatori, Monica Casadei costruisce uno spettacolo oscillante tra crudo realismo e poesia dettata da un possibile riscatto.

