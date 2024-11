È partito Multisport ne’ Monti. Studenti a scuola di arrampicata

Grazie alla collaborazione di esperte Guide Alpine della Pietra di Bismantova, ha preso il via all’inizio di questa settimana la prima disciplina sportiva che gli studenti dell’Istituto Comprensivo Bismantova hanno potuto avvicinare, ossia quella dell’Arrampicata. Oltre ad alcune classi coinvolte in orario curriculare, sono circa 40 gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del comune di Castelnovo Monti che hanno scelto di partecipare a esperienze pomeridiane di approfondimento e pratica della specialità più caratteristica del territorio montano.

Il progetto ‘Multisport ne’ Monti’ è diventato, nel corso degli anni, uno strumento didattico molto utile alla programmazione scolastica perché arricchisce di competenze le proposte dell’educazione fisica e nello stesso tempo permette a studenti e rispettive famiglie di conoscere le opportunità di praticare sport offerte dal territorio.

"Stiamo lavorando costantemente per sviluppare la pratica sportiva come elemento centrale per una prevenzione consapevole di molte patologie croniche, nella direzione di intercettare la malattia prima che si manifesti nella moderna ottica di medicina di iniziativa piuttosto che di attesa. In questo l’attività fisica ha un ruolo fondamentale" spiega l’assessore allo sport Carlo Boni. Il progetto Multisport nell’intero anno scolastico 2024/2025 coinvolgerà un totale di circa 500 giovani fra 11 e 14 anni.

s.b.