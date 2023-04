Ecco la squadra di Catia Silvia La sostiene il centrodestra

Si chiama "Onestà Civile" la lista civica, ma appoggiata dalle forze politiche di centrodestra, guidata dal candidato sindaco Catia Silva (foto), già in passato consigliere comunale, in corsa per le elezioni amministrative di Brescello, in programma a metà maggio. Il nome è quello della lista già in campo negli anni scorsi, che prende spunto dalla denominazione del movimento locale fondato tempo fa da Luciano Conforti, pensionato di 70 anni, che si candida come consigliere comunale.

Gli altri candidati, in appoggio a Catia Silva, sono: Tiziana Tavarelli, 60 anni, medico veterinario, Elisabetta Tacchini, infermiera di 57 anni, Rocco Gentile, pensionato ed ex ispettore di polizia di 66 anni, Elisa Alberini, laureata in scienze dell’educazione e formazione di 48 anni, Cinzia Franchini, imprenditrice di 53 anni, Elisabetta Marasi, ex dipendente Foster e volontaria Croce azzurra, di 64 anni, Franco Cabrini, imprenditore di 68 anni, Ferdinando Bianchini, laureato in comunicazione di 28 anni, Gianberto Artoni, dipendente e volontario di 57 anni, Michele Fontana, autotrasportatore di 44 anni.