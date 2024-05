Elena Pivetti presenta il suo romanzo d’esordio

Incontro con l’autrice, domani alle 10.30, alla libreria del Teatro, in occasione della presentazione di ‘Come la follia nell’occhio di una donnola’, di Elena Pivetti. L’autrice, alla sua opera prima, dialogherà con Gianluca Morozzi, di cui è stata allieva. Il romanzo, ambientato nella nostra città, affronta un argomento molto attuale, spinoso e sentito fra le nuove generazioni. Fra le pagine che intrecciano varie dimensioni spazio-temporali, ci si domanda: l’umanità può reggere un mondo perfetto? Che fine ha fatto il male? A chiederselo è Fabien, un ragazzino hikikomori. Non esce dalla sua stanza da anni, la mamma Gilda gli passa il cibo da una gattaiola. Studia la piega che hanno preso gli eventi e capisce che siamo tutti in pericolo. Qualcosa ci sta manovrando. In rete c’è qualcuno disposto a credergli, Sante, con cui intreccia la prima cosa che assomiglia a un’amicizia vera nella sua vita. I due sono decisi ad arrivare fino in fondo. Nelle loro mani, il destino dell’intero genere umano. E non solo sul piano terreno.

Lara Maria Ferrari