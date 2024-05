Escalation di risse e liti in centro. Cittadini e residenti preoccupati

Si torna a parlare di risse e liti in centro storico a Guastalla. Negli ultimi giorni almeno due episodi di violenza si sono ripetuti in zone nel cuore della cittadina rivierasca. Non si è verificato solamente il diverbio davanti a un bar – di cui abbiamo scritto martedì – con sedie, tavolini e bottiglie in vetro che sono volati per alcuni minuti. Alla fine il malcapitato è riuscito ad allontanarsi, malconcio per le botte ma in grado di poter camminare, decidendo di non ricorrere alle cure mediche. Ma la sera successiva si è verificato un simile episodio, stavolta tra piazza Martiri Patrioti, via Cisa e la zona della stazione ferroviaria, con il coinvolgimento di alcuni giovanissimi che si sono inseguiti e colpiti con calci e pugni, forse al culmine di un diverbio per futili motivi. Comprensibile la preoccupazione dei cittadini, passanti e residenti, che periodicamente si ritrovano alle prese con queste situazioni, che ormai durano da parecchio tempo, interessando pure la vicina zona di piazza della Repubblica, le strade limitrofe, fino alla zona del parco pubblico di via Pascoli.