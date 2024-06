Europei di atletica leggera. Bouih: "Darò il meglio"

In carrozza, si parte, per questo che è il campionato europeo d’atletica leggera che presenta tre atleti di scuola reggiana, oltre a Pietro Riva, il 27 cuneese in forza alle Fiamme Oro che da tre anni si è stabilito a Rubiera e che è allenato dal campione olimpico di maratona, Stefano Baldini. Oggi alle 10,10 è la volta di Yassin Bouih, il mezzofondista di scuola Atletica Reggio allenato al Camparada da Vehid Gutic e tesserato per le Fiamme Gialle. Gareggia nella prima semifinale dei 300 siepi e deve arrivare tra i primo otto se vuole qualificarsi per la finale in programma lunedì alle 22.

"Va tutto bene – dice Bouih da Roma – sono pronto a dare il meglio di me stesso per una gara che non si preannuncia facile. Nella mia serie ci sono diversi atleti che tra personale e stagionale sono messi meglio di me, ma entrare negli otto non mi pare impossibile. Con il caldo che c’è qui, potrebbe succedere di tutto e io voglio esserci, divertirmi in casa e approfittare dell’occasione". Partono in 17 per semifinale, solo in tre hanno fatto meglio di Yassin quest’anno, i francesi Bedrani e Daru e il tedesco Bebendorf, ma bisogna stare attenti ai ritorni di fiamma, anche dell’altro azzurro, Osama Zoghlami che nel passato ha corso in 8’11’’.

Domattina è poi la volta della gara più lunga di tutti gli europei, la mezza maratona sul percorso classico di km 21,097 dove troviamo sia il reggiano acquisito Pietro Riva, sia Sara Nestola (nella foto), la 23enne mezzofondista della Corradini Rubiera allenata da Stefano Baldini. Fare pronostici è davvero impossibile, perché qui a maggior ragione potrebbero essere le condizioni atmosferiche a decidere le sorti della gara. Sara è una ragazza davvero tosta: l’anno scorso nella categoria promesse ha vinto in Italia tutto quello che c’era da vincere (ben sei titoli nazionali), arrivando pure seconda ai campionati europei under 23 sui 10.000 metri. Negli ultimi tempi si è migliorata tantissimo, dalla distanza minima dei 5.000 metri in pista, sino alla mezza maratona che ha dichiarato di preferire alla pista prima di partire per Roma. La Nestola, tra l’altro, conosce buona parte del percorso, avendo già gareggiato in mezza maratona sulle strade di Roma. Le avversarie, però, sono molto forti perché se la Nestola può chiudere intorno all’ora e 11 minuti, le migliori partono da un’ora e 6’, il che rende impossibile un confronto per il podio. Tutte le gare sono in diretta Rai e pure su Sky, dove il commentatore è lo stesso Stefano Baldini.

Claudio Lavaggi