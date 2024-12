Fellegara in lutto per Italo Campanini. Domattina i funerali

Lutto a Fellegara per la scomparsa di Italo Campanini, 98 anni (foto). Volto noto e stimato a Scandiano, ha gestito per tanti anni il piccolo market all’incrocio tra via Buozzi e via Calatafimi. Italo era il fratello del professor Giovanni Campanini, storico direttore didattico. Oltre alla moglie Teresa, lascia i figli Bianca Maria, Antonio (dirigente dell’Unione Sportiva Boiardo Maer), Daniela con Cesare, Silvio con Alessandra, i nipoti Danilo, Alberto, Matteo, Samuele e Alessio. Fu tra i primi tesserati alla Democrazia Cristiana. I funerali si svolgeranno domani alle 10 dall’obitorio dell’ospedale Magati per la Chiesa di Fellegara, dove verrà celebrata la Messa. Al termine della funzione religiosa si proseguirà per il locale cimitero.