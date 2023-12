Ferito da uno squalo, in un giorno raccolti 44mila euro per Matteo

Raccolta fondi per Matteo promossa da Rachele Gorreri: 44mila euro in un solo giorno. E intanto gli amici dell’Istituto Mandela di Castelnovo Monti sono in apprensione per la tremenda avventura capitata in Australia all’amico e compagno di studi, il 20enne Matteo Mariotti dell’Appennino parmense, attaccato e portato al largo nell’oceano australiano da un probabile squalo tigre che lo ha morso gravemente a una gamba. Sono tutti preoccupati e addolorati al Mandela, studenti e docenti, soprattutto quelli che con Matteo hanno frequentato 5 anni e che si sono diplomati l’anno scorso di cui una parte ha viaggiato sempre insieme in pullman da Ramiseto (Ventasso) a Castelnovo. Come studente Matteo, residente a Monchio delle Corti (Appennino parmense) non ha avuto vita facile: prima in auto poi in pulmino da Selvanizza alla provinciale per Ramiseto, quindi il pullman di linea per la scuola di Castelnovo Monti, un sacrificio non indifferente, sveglia al mattino presto. Gli ex compagni di scuola sono continuamente in contatto con Matteo sui social per cercare di tenerlo su di morale, anche se lui dall’altra parte del mondo corraggio ne ha dimostrato e continua a dimostrarne una buona dose: è persino riuscito a filmare la disavventura, la lotta ingaggiata con uno squalo di 6 metri. Gloria, ex compagna di viaggio: "Matteo è bravissimo, ama gli spazi degli oceani, l’Australia è la sua meta preferita. Ha sempre tanta voglia di fare, gli piacciono gli ambiti marini, il suo desiderio era quello di scoprire sempre cose nuove. È molto solare. Siamo rimasti tutti male, è un ragazzo molto sensibile e la morte di suo nonno ha inciso sull’accaduto. Speriamo possa avere le cure giuste e tornare presto".

Settimo Baisi