Matteo Mariotti attaccato dallo squalo e la raccolta fondi: “Odio contro di me”

Bologna, 5 gennaio 2024 - "Ho pensato che sarei morto, che non ce l'avrei fatta a sfuggire allo squalo. Sono riuscito a sfilare quello che restava della mia gamba dalla bocca del pescecane e nuotare più velocemente che potevo fino a riva. Qui mi ha salvato Tommaso, amico, infermiere e istruttore sub". Il racconto di Matteo Mariotti, 20 anni, arrivato al Rizzoli, dove il professor Cesare Faldini (video) cercherà di creare una protesi per permettere al giovane nuovamente di camminare, è veramente quello di un sopravvissuto.

Il 20enne di Parma Matteo Mariotti è arrivato a Bologna per essere curato al Rizzoli dopo essere stato ferito da uno squalo in Australia (foto Schicchi)

Matteo, che è di Parma, è stato attaccato da uno squalo il 9 dicembre mentre si trovava sulla Gold Coast, nella parte orientale dell'Australia.

"Non ero in acque profonde, ero vicino alla riva, quando ho sentito il morso. Forse era uno squalo tigre. In un momento mi ha portato lontano dalla riva ed ho veramente pensato che era finita. La telecamera che avevo addosso ha continuato a filmare ed ho salutato tutti perché non pensavo veramente di sopravvivere. Adesso devo pensare a guarire, sono in ottime mani e vorrei tornare alla mia vita, al mio sport e tornare anche in Australia, una terra bellissima", afferma Matteo.

Il giovane ci tiene anche a sottolineare di avere sofferto molto per le accuse subite dopo che gli amici hanno iniziato una raccolta fondi per pagare le spese di ritorno dall'Australia e permettere ai familiari di raggiungerlo: "Non ne sapevo nulla e chi mi accusato di volere lucrare mi ha fatto un male terribile. Più del morso dello squalo".

La replica al post di Selvaggia Lucarelli

"Tante menzogne – ha detto Mariotti - vengono dette in questa storia, solo a scopo di lucro. A Selvaggia Lucarelli dico 'Selvaggia, hai fatto un grande errore con me'. Il male che mi hai fatto non puoi neanche immaginartelo. Paragonata ad uno squalo, tu sei veramente molto più forte e molto più pericolosa. Hai portato un male nella mia vita, proprio nel momento in cui non ne avevo bisogno".

Insiste il giovane emozionato e intenzionato a chiarire oltre che, come fa capire a più riprese, a difendersi nel modo migliore: "Voglio dire onestamente quello che penso. È stato pessimo quello che è successo, io non ho fatto nulla per dover ricevere tutto ciò. Non lo accetto. È una cosa che tocca tanto e voglio che tutti lo sappiano. Mi sono state scaraventate addosso tante persone, quello che hai fatto - insiste il giovane rivolto alla giornalista - non è giusto. Per questo voglio essere così sincero oggi".