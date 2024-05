Ferrari presidente Pro loco

Nei giorni scorsi si è svolta l’assemblea dei soci per il rinnovo del consiglio direttivo della Pro loco di Gualtieri. Sono stati eletti Luigi Ferrari, Franco Furattini, Lupi Andrea, Riccardo Furattini, Lorenzo Benelli, Pierangelo Panizzi, Marco Piardi, Serena Pignatelli, Bruno Sessi. Gli stessi consiglieri del direttivo hanno poi deliberato le varie cariche: Luigi Ferrari ricopre il ruolo di presidente, Riccardo Furattini vicepresidente, Franco Furattini tesoriere, Andrea Lupi segretario, gli altri avranno il ruolo di consiglieri. Il direttivo dell’associazione resta in carica per quattro anni. La Pro loco di Gualtieri è molto attiva nell’organizzazione di gran parte degli eventi in paese, oltre che per la valorizzazione del territorio locale, anche con progetti aperti alla cittadinanza e proposti insieme al Comune.