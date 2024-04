Ferrari scende in campo con il centrodestra

L’avvocato Maria Luisa Ferrari sarà il candidato sindaco, alle elezioni amministrative a Vezzano, della lista di centrodestra ‘Insieme per Vezzano’. Sarà appoggiata da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati. Ferrari vive a Reggio, ma è originaria di Vezzano capoluogo, paese dove abitano i suoi genitori. Lavora come avvocato, professione esercitata anche in Belgio in cui ha vissuto per quasi 20 anni. "Sono sempre rimasta molto legata a Vezzano – dice Ferrari –. Ora ho deciso di scendere in campo con una lista di centrodestra alle elezioni di giugno. Stiamo formando il gruppo e ultimando il programma che sarà poi presentato durante alcuni incontri pubblici. Le nostre priorità sono l’ascolto del cittadino, la sicurezza, il commercio, turismo, lo sport e servizi per gli anziani. Un altro obiettivo è di organizzare ulteriori iniziative per il territorio. Stiamo lavorando a un progetto per creare una maggiore visibilità a Vezzano e le sue frazioni". ‘Insieme per Vezzano’ ha inoltre annunciato la sua attenzione per la viabilità, questione che continua a creare disagi e lamentele tra i residenti e non solo per i problemi del traffico e dei gravi rischi per pedoni, automobilisti, ciclisti e motociclisti. "È importante – sottolinea Maria Luisa Ferrari – occuparsi del tema della Statale 63, delle curve della Pinetina, dell’incrocio a La Vecchia per Montalto, del pericolo degli incidenti stradali, dell’elevata velocità dei mezzi. A Vezzano è stata poi già realizzata la ciclopedonale, ma non dobbiamo fermarci a quest’opera, soprattutto per valorizzare il turismo". Ferrari assicura il suo impegno per le tematiche "dei cimiteri, della Pinetina, scuole, giovani". I componenti della lista saranno ufficializzati nei prossimi giorni. A Vezzano saranno probabilmente due le liste alle elezioni: Ferrari dovrà sfidare il sindaco uscente Stefano Vescovi che ha già comunicato la volontà di candidarsi per il secondo mandato.

Matteo Barca