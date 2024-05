Festival delle tradizioni in piazza. Quanti eventi alla fiera di Novellara

Numerosi eventi sono in programma oggi nel Reggiano. In piazza Prampolini a Reggio prosegue il Festival della tradizioni italiane, dalle 9 alle 19, con stand provenienti da diverse parti d’Italia con articoli di qualità: prodotti tipici alimentari provenienti direttamente da diverse Regioni, accessori per la casa, la persona, il benessere, tutto legato ad attività artigianali italiane. Al Mauriziano di via Pasteur dalle 18 si rinnovano gli aperitivi teatrali domenicali al palazzo Vecchio, per l’occasione dedicato al padre della sposa da "Appartamento al Plaza" di Neil Simon. Al lido Po di Boretto oggi prosegue "Un bel Po di circo", un progetto di valorizzazione del territorio che porta sulle rive del grande fiume artisti circensi da tutta Italia. Giocolieri, maghi e musicisti (foto) sbarcano alle 15,30 alla sede di River Passion, con ingresso libero. A Guastalla oggi e domani prosegue la tradizionale sagra nella frazione di San Giacomo, dove stasera suonano i Cobaya, mentre domani va in scena una commedia dialettale della Palanca Sbusa, con ingresso libero. Restano aperti gli stand della gastronomia, anche in spazi coperti, oltre ad animazioni varie.

A Novellara la fiera di San Cassiano con visite al museo Gonzaga, alla mostra della civiltà contadina e all’acetaia comunale in rocca, alla mostra del Cai, al mercato degli hobbisti e dell’ingegno, alla Spezieria di via Roma, al mercato dell’antiquariato allestito in via Roma, fino ai giochi antichi negli stand di piazza Battisti. Attivi anche i forni a legna per la cottura del pane a cura del Ct9. Domani la fiera si conclude con il luna park e la festa dei bambini.