FestivaLOVE allo sprint finale: c’è ancora Capossela Ma il clou è l’intervista-concerto di Carmen Consoli

Allo sprint finale il programma del festivaLOVE a Scandiano. Oggi dalle 18 ai giardini della rocca del Boiardo (in teatro in caso di maltempo) ospite la cantante Carmen Consoli, intervistata da Pierfrancesco Pagoda. Alle 19 appuntamento dal titolo "Giganti, femmine e male bestie in Boiardo e Ariosto" con il cantautore Vinicio Capossela (ieri sera protagonista sul palco del festival) ed Ermanno Cavazzoni, sempre ai giardini della rocca. Alle 20 "Ecologia per giorni difficili" con Vito Mancuso e Alessandra Viola. Alle 21,30 ci si sposta in piazza Fiume per il concerto di Carmen Consoli, accompagnata da Massimo Roccaforte e Adriano Muraria. La Consoli, cantautrice di origine siciliana, nella sua carriera ha pubblicato nove album in studio. Ha pure vinto riconoscimenti come la Targa Tenco, due Premi Lunezia, sette Italian Wind & Music Award, un Telegatto, un Nastro d’argento… Il suo album "Confusa e felice" è stato inserito nella Top 100 degli album italiani, secondo Rolling Stones. Biglietti a 18 euro (www.vivaticket.com oppure alla biglietteria del teatro Boiardo, tel. 0522-854355, [email protected] oppure www.cinemateatroboiardo.com).

Non mancano "progetti speciali" del festival. Al castello di Arceto la mostra personale "Dialoghi tra segno e colore" di Marino Iotti, al Polo fieristico di Scandiano il progetto di arte urbana "Tutti tranne l’Orlando" a cura di Guereza Mind e Colettivo Fx. In via Tognoli le installazioni site specific "Voce ai corpi" a cura della coop Pangea. Nei negozi di corso Garibaldi si trovano invece le installazioni "Street Love Pop" realizzate dall’atelier di Villa Valentini.