Finalmente terminata la pulizia delle strade . L’acqua si era ritirata lasciando fango e detriti

Solo nella tarda serata di sabato la situazione è tornata alla normalità quasi ovunque, nella Bassa, dove nel pomeriggio un acquazzone ha allagato in particolare paesi della zona rivierasca e aree limitrofe. Dalla mattinata di ieri le operazioni sono proseguite con la pulizia delle strade invase da acqua, fango e detriti. Quasi ovunque la situazione si è risolta non appena si è avuto lo stop dell’intensa precipitazione. Ma in alcuni casi è stato necessario l’intervento di Protezione civile e vigili del fuoco per svuotare cortili e scantinati degli edifici: a Santa Vittoria, a Meletole di Castelnovo Sotto (foto), ma anche a Poviglio, Rolo e a Guastalla. Mentre a Luzzara la Protezione civile ha dovuto chiudere via Maso e via Sereni, con problemi pure in strada Bosa e via La Pira, in località Casoni.