Fondazione Giroldini, donazione ad Apro Ets

Sono stati donati all’associazione reggiana Apro Ets, alla presenza del patron della fondazione Memorial Idea Giroldini, il signor Ovidio Cocconi accompagnato dalla figlia Daniela, 5mila euro a favore del nuovo progetto per la Gastroenterologia Endoscopia Digestiva dell’Ospedale Irccs di Reggio Emilia e di tutti gli ospedali della provincia; tale progetto si prefigge di raccogliere 400mila euro nei prossimi 3 anni e prevede l’acquisto di un ecografo e di un ecoendoscopio che con l’ausilio dell’ intelligenza artificiale miglioreranno le diagnosi dei tumori del pancreas e delle vie biliari nell’ospedale di Reggio, oltre all’acquisto di dispositivi di intelligenza artificiale a supporto degli esami di colonscopia, per le sedi di Castelnovo Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio e Scandiano. Il Memorial Idea Giroldini, giunto quest’anno alla sua 22° edizione, ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per promuovere iniziative benefiche a favore di onlus, enti assistenziali e ospedali, dando compimento della missione solidaristica del Memorial, istituito in ricordo di Idea Giroldini e della mamma Lina, da sempre grande sostenitrice del Memorial stesso in onore della mai dimenticata figlia Idea, e con al centro il tema importante della solidarietà e del golf, di cui Idea era grande appassionata. In particolare il contributo ad Apro Ets della Fondazione Idea Giroldini vuole essere il primo passo di un percorso finalizzato a raggiungere un importante traguardo per una "comunitá in salute"; per questo motivo la Fondazione Idea Giroldini ha scelto di sostenere il nuovo progetto della gastroenterologia endoscopia digestiva dell’ospedale di Reggio come main service in occasione del Memorial Day del 9 giugno 2024. In foto Gianna Foracchia, Consigliera di Apro Ets, Romano Sassatelli (direttore sc gastroenterologia endoscopia digestiva), Daniela e Ovidio Cocconi (patron del memorial Idea Giroldini).