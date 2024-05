Forza Italia stasera tratta il ’fine vita’. Tra oggi e domani tre eventi del Pd

A nemmeno 20 giorni dalle urne, si intensifica anche la campagna elettorale dei candidati alla Sala Tricolore. Per la lista Pd, triplo appuntamento domani: alle 21, al Catomes Tot, interverranno Lanfranco De Franco e Francesca Boni insieme al candidato sindaco Marco Massari, in un incontro promosso dal consigliere regionale Federico Amico sulle politiche culturali. Sempre De Franco e Boni poco prima, alle 18,30 in via Roma, si confrontao coi cittadini per illustrare quanto fatto dall’amministrazione e dalla consulta del centro storico per migliorare la zona. Infine sempre giovedì alle 20,30 al circolo Arci Fenulli, interverranno Federico Macchi e Giulia Domenichini (sempre per il Pd), con un focus specifico sulle sfide per le nuove generazioni. Lunedì alle 19 al Catomes Tot, i candidati di Azione (in coalizione con Massari) Stefania Portioli e Michele Sartori parlano di centro e commercio.

Sponda centrodestra, stasera al point elettorale di Forza Italia, alle 20,45, si parlerà di fine vita con la consigliera regionale Valentina Castaldini, il candidato al consiglio per gli ’Azzurri’ Davide Ganapini e il candidato sindaco del centrodestra Giovanni Tarquini.