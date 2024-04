Foto, disegni e dipinti nel foyer

Dal 25 aprile al 12 maggio, il foyer del teatro di Castelnovo Monti ospiterà la mostra delle opere finaliste del concorso "Rendere visibili i punti di vista". Questo concorso artistico era rivolto ai giovani dagli 11 ai 34 anni, promosso nell’ambito del progetto "Kahla e Castelnovo Monti. I giovani protagonisti del legame che ci unisce" dal Comitato Gemellaggi di Castelnovo, il Comune di Castelnovo e il Comune tedesco di Kahla (Germania, nella regione della Turingia). L’inaugurazione della mostra (tra foto, disegni, collage, dipinti) è in programma per giovedì 25 aprile alle 16,30, con opere di Ermanio Beretti, Debora Costi, Mimmo Reverberi, Simona Sentieri, Gloria Vannicelli. In quell’occasione sarà premiata l’opera ritenuta la migliore tra quelle presentate a Castelnovo Monti. A maggio la mostra sarà allestita anche a Kahla.