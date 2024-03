Frode benzina e gasolio, a segno nuovi sequestri di distributori in Romania La Guardia di Finanza di Parma ha individuato e sequestrato beni del valore di 2,4 milioni di euro in Romania, appartenenti al rappresentante legale di un'impresa coinvolta in un'inchiesta per frode fiscale legata al commercio di benzina e gasolio.