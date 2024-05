Alleanza Civica si presenta da sola. Correrà la madre di Jessica Filianti

Dopo aver rotto con il centrodestra, Alleanza Civica che scende in campo con una propria lista e schiera come candidato sindaco (la settima ufficiale della competizione) Giuliana Reggio, 66 anni, paladina dell’antiviolenza sulle donne e madre di Jessica Filianti, la 17enne uccisa dall’ex fidanzato nel 1996 tra via Terrachini e via Buozzi, un femminicidio che sconvolse l’intera città. Una mossa che era nell’aria e che il Carlino aveva anticipato due settimane fa dopo il divorzio dal listino del candidato sindaco Giovanni Tarquini, nel quale Alleanza Civica era inizialmente confluita, con tanto di j’accuse sulla cifra civica dell’avvocato fagocitata dalla destra e "dalle logiche di partito", nonostante lo stesso Tarquini sabato scorso, stuzzicato sul tema, aveva aperto uno spiraglio: "La mia porta è aperta". Ma Alleanza Civica non ha bussato e ha pronta la rosa indipendente dei 32 nomi – 18 uomini e 14 donne – che svelerà nei prossimi giorni (ci saranno di sicuro il consigliere uscente Filippo Ferrarini e Stefania Violi).

Idee chiare. "Eccoci, pronti per la sfida elettorale – le prime parole di Giuliana, già candidata e poi non eletta per Alleanza Civica nel 2019 – abbiamo una squadra di cittadini volenterosi, competenti, che non hanno più voglia di lamentarsi e nemmeno di continuare a subire un’amministrazione autoreferenziale e anche un po’ arrogante, entusiasti di poter dare il proprio contributo per il bene della città. Sappiamo che sarà una corsa in salita, ma anche molto stimolante e condotta sulle ali di un entusiasmo che in Alleanza Civica non è mai mancato. Dopo gli infruttuosi tentativi di dar vita ad un fronte unico delle opposizioni moderate, abbiamo preso atto che il centrodestra è più preoccupato delle sue dinamiche interne che di cercare di vincere e di portare un’autentica alternativa. Abbiamo deciso così di proseguire il suo decennale cammino da sola, almeno al primo turno, per un cambiamento veramente civico, apartitico, incentrato sulla voglia di cambiamento che la città aspetta da tempo".

Tra i punti programmatici abbozzati, "una città più sicura, ordinata investendo maggiormente nella manutenzione e attraente dal punto di vista turistico con un ruolo strategico attorno alla stazione Mediopadana", tutto ciò da sviluppare attraverso "passione, coraggio e strategia". La Reggio e i candidati saranno disponibili a incontrare i cittadini ogni venerdì dalle 9 alle 13 al bar caffè Reggianello di Corso Garibaldi, e ogni lunedì dalle alle 11 al Bar Nuovo Reggianello in via Emilia Santo Stefano, gestito da Fabiano Filianti, fratello di Jessica.

dan. p.