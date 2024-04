"Furti e truffe, segnalazioni in serie. Videosorveglianza da potenziare"

Si dice preoccupata Elisa Rodolfi, candidato sindaco a Guastalla, per le tante segnalazioni di furti e truffe che arrivano da un numero sempre maggiore di cittadini. "Come punti di riferimento istituzionali – dice la Rodolfi, consigliere comunale in carica ed ex assessore – veniamo contattati da molti cittadini, che lamentano una percezione di insicurezza sempre più accentuata. Le notizie di furti che leggiamo sugli organi di informazione sono poi una parte di quanto accade realmente. In caso di furti tentati o con bottini esigui, spesso i cittadini neppure denunciano alle forze dell’ordine. Ma parlando con la gente si evidenzia come siano alti i livelli di malcontento e di preoccupazione. Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto segnalazioni di furti, tentati e riusciti, in diverse abitazioni. Senza contare i vandalismi e i danneggiamenti vari, come quelli avvenuti nei giorni scorsi ai danni di un locale pubblico in piazza Soragna a Pieve di Guastalla, già preso di mira in passato. Occorre potenziare il sistema di videosorveglianza – incalza la Rodolfi –, rendendolo anche più efficace: mi risulta che non tutte le telecamere attive sul territorio sono in grado di registrare in modo nitido le immagini, a ogni ora del giorno e della notte. Serve la massima tecnologia oltre al presidio del territorio con uomini e mezzi. Migliorare il coordinamento dell’attività di polizia locale e carabinieri, magari coinvolgendo pure l’Associazione nazionale carabinieri, come avviene in paesi a noi vicini".