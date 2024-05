Cade in casa, salvato dai soccorritori

E’ stato soccorso e salvato da una situazione a rischio grazie ai vicini di casa, che hanno sentito le invocazioni di aiuto, facendo intervenire i carabinieri, ai quali si sono aggiunti pure ambulanza, autoinfermieristica, vigili del fuoco e polizia locale. E’ accaduto l’altra sera in un condominio affacciato su via Sacco e Vanzetti a Pieve di Guastalla. I vigili del fuoco hanno aperto la porta, permettendo di soccorrere un uomo sessantenne che era caduto sul pavimento ormai da parecchie ore, forse da oltre un giorno, restando bloccato in una scomoda posizione. Dopo le prime cure è stato caricato sull’ambulanza per essere portato al vicino ospedale guastallese. Non risulta essere in pericolo di vita, ma è stato trovato in condizioni di profondo choc per le tante ore trascorse sul pavimento, senza riuscire a rialzarsi.