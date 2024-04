Furti in serie, il grido dei negozianti: "La banda dei georgiani è tornata"

"I georgiani sono tornati. Hanno ricominciato con i furti nei nostri negozi. Adesso basta, questa situazione non è più sopportabile. Già un paio di anni fa ci eravamo mossi con una raccolta firme di noi commercianti, poi l’allarme sembrava rientrato". E invece l’incubo ricomincia. Ancora colpi ’mordi e fuggi’ ai danni delle attività del centro storico, sotto assedio nelle ultime settimane la parte del centro storico tra via Emilia Santo Stefano, la galleria e vicolo Trivelli. Nel mirino dei ladri, ci sono soprattutto oggetti di pelle – scarpe o borse – che arraffano al volo approfittando di un momento di distrazione dei commessi e poi si danno alla fuga per le vie del centro.

Colpite diverse attività, tra cui i negozi di abbigliamento e accessori Ciak e Twinset, ma un altro furto sarebbe stato messo a segno in un punto vendita di una grande catena, mentre un altro, solo tentato, in via Crispi, ma in questo caso per strada: hanno provato a portarsi via una bici elettrica, ma grazie all’intervento provvidenziale di una commerciante, che si è messa a urlare, hanno lasciato perdere e sono scappati.

"Sono sempre gli stessi ad agire, sono tre o quattro georgiani, tra i 30 e i 40 anni circa, indossano cappellini. Siamo veramente stanchi – dicono i commercianti –. Non è tanto per il furto in sé, ma per il fastidio che si prova ogni volta. Bisogna sempre stare attenti, guardarsi le spalle, non è possibile lavorare così. Servono più controlli". Da Ciak hanno preso due borse di pelle, dal valore complessivo di circa 160 euro. "Ero dentro il negozio, stavo scaricando la merce, la porta di ingresso era accostata – spiega una delle commesse di Ciak –, mi sono accorta subito che una parete era stata svuotata. È successo lunedì scorso, attorno alle 18". I negozianti esasperati chiedono più controlli: "La banda dei georgiani è tornata in azione. Cosa si aspetta a intervenire? Sono personaggi noti, li abbiamo riconosciuti".

Da Twinset invece è successo due domeniche fa, alle 18.45. Dal negozio spiegano che una delle commese stava mostrando degli articoli ai clienti quando i soliti noti sono entrati e in un lampo hanno arraffato le borsette in simil pelle, dal valore complessivo di circa 300 euro. Sono stati talmente veloci che è stato impossibile fermarli. Anche nel caso in cui l’allarme anti-taccheggio si metta a suonare, non si fa in tempo a bloccarli.

In via Emilia Santo Stefano non è certo una novità: dei furti si verificano spesso, riferiscono i commercianti, che ormai non sanno più cosa fare. "Il centro storico la domenica è diventato squallido – spiegano –, molti negozi sono chiusi, così anche diversi bar. Bisogna fare qualcosa, intervenire ora".