Furti nelle case, recuperato maxi bottino a Castellarano

Un uomo di Castellarano è indagato per ricettazione in relazione al giro d’affari illegale legato ai ricchi bottini di recenti furti in appartamento soprattutto nel bolognese. Nei giorni scorsi, la Squadra mobile della Questura di Bologna assieme ai colleghi del commissariato di San Giovanni in Persiceto è riuscita a recuperare ben 400mila euro tra denaro e oggetti preziosi risultati provento di un furto a Crevalcore. In particolare, seguendo le tracce dei beni sottratti, i poliziotti sono riusciti a individuare un soggetto che hanno avuto motivo di ritenere fosse il ricettatore di questi beni sottratti dai ladri. Così, una volta intercettato il sospettato, è stato sottoposto a perquisizione. Nella sua automobile, gli agenti hanno trovato una scatola di un prezioso orologio ’Eberhard Scafograf’, del valore di oltre duemila euro, risultato tra gli oggetti rubati. A quel punto, la perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo, che vive a Sassuolo; operazione cui ha partecipato anche la Squadra mobile di Modena, per competenza territoriale. In quella casa però non è stato ritrovato alcunché di compromettente. A uno sguardo più attento, però, gli inquirenti hanno potuto rilevare come quella non fosse la sua residenza abituale. Così, successivi approfondimenti hanno portato a individuare un’abitazione di proprietà della compagna del predetto, a Castellarano. A quel punto, l’indagato ha deciso di "vuotare il sacco", riferendo come i beni risultati bottino del furto in abitazione gli fossero stati dati, perché li rivendesse, da un’altra persona di Modena. Nella casa di Castellarano la perquisizione avvenuta con la collaborazione della Squadra Mobile diReggio ha permesso di rinvenire numerosi oggetti risultati rubati, per un valore totale di 220mila euro.

A Modena nella casa della persona indicata come ’fornitore’ della merce dall’indagato sono stati trovati e sequestrati numerosi orologi di valore, con tanto di scatola, e numerosi gioielli, per il valore di 180 mila euro, oltre a 31mila euro in contanti.

f. o.