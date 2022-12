Reggio Emilia, irruzione dei ladri-vandali: devastato il circolo Arci Gardenia

Reggio Emilia, 31 dicembre 2022 - I ladri prendono nuovamente di mira il Circolo Arci Gardenia di viale Regina Elena. È l’ennesimo furto, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì (il quinto del 2022), che il circolo ha subito durante l’anno, ma anche gli spazi occupati da Arcigay Gioconda, Sinistra Italiana, Coalizione Civica e Possibile, tutti siti al piano superiore della sede del circolo, sono stati visitati dai ladri. Le forze dell’ordine, chiamate immediatamente sul posto, hanno ravvisato come l’ammontare dei danni sia particolarmente ingente, come lo è un accanimento che pare vada oltre il semplice furto: "Siamo scioccati e purtroppo non è la prima volta. È il quinto furto nell’arco di un anno che subiamo – sottolinea Francesca Perlini , presidente del circolo Arci gardenia - Quello che più ci fa male è che siamo un presidio culturale e sociale del quartiere nonché sede di associazioni e forze politiche democratiche. I continui furti che subiamo, snervano i nostri volontari e soci, ci fanno sentire insicuri e accerchiati. Ma non ci arrendiamo. Stiamo già mettendo a posto i locali e riapriremo come di consueto. Non ci lasciamo spaventare da minacce e vandalismo". "Il nostro circolo è gestito solo da volontari, anche stavolta ci rimboccheremo le maniche insieme per ciò in cui crediamo" conclude Perlini. Il consigliere comunale Dario De Lucia lancia un appello per le spese di riparazione: "Chiediamo di contribuire non con soldi ma con l’invito a partecipare e frequentare il circolo".