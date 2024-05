Ganapini si dimette per correre a Reggio

Una girandola di sostituzioni tra consiglio comunale e provinciale per l’effetto delle prossime elezioni e delle leggi di incompatibilità che le regolano. Il consigliere di centrodestra ad Albinea, Davide Ganapini, ha rassegnato le dimissioni dopo aver accettato di correre alle amministrative a Reggio come secondo in rosa dietro al capolista Claudio Bassi per Forza Italia. Al suo posto ad Albinea entra (insediata già due giorni fa) per un mese Sara Costetti. Ganapini però decade automaticamente pure da consigliere provinciale nel gruppo di opposizione ’Terre di Canossa’. Sarà sostituito da Federico Predieri, consigliere a Viano.