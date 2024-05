Già fissate le date della nuova stagione

La Lega Basket ha definito le date degli appuntamenti per la prossima stagione agonistica che sarà sempre targata ‘UnipolSai’. Il primo appuntamento sarà la Supercoppa che si terrà il 21 e 22 settembre, mentre la regular season inizierà domenica 29 settembre. La conclusione del campionato è prevista per l’11 di maggio, con la fine del girone d’andata fissato per il 12 gennaio. La Final Eight che assegnerà la Coppa Italia si giocherà dal 12 al 16 febbraio a Torino che anche nella scorsa edizione si è confermata perfetta per ospitare questa bellissima kermesse, organizzata al meglio dalla Lega Basket che sta cercando di renderla sempre più coinvolgente e internazionale.

f.p.