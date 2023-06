Gli ingegneri in assemblea Da dicembre la nuova sede L’Ordine va al Tecnopolo

Conti di bilancio positivi, l’inaugurazione a dicembre della nuova sede nel Capannone 17 all’interno del Parco Innovazione, ma l’assemblea ordinaria dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio è iniziata con un messaggio alla Romagna: "Prima di iniziare l’Assemblea, a nome del Consiglio e di tutto l’Ordine degli Ingegneri di Reggio, vorrei manifestare la nostra vicinanza alle popolazioni della Romagna colpite dall’alluvione".

Ha esordito così l’ingegner Federico Serri, alla prima Assemblea ordinaria da presidente dell’Ordine, che si è tenuta al Tecnopolo. Tra gli ospiti Claudio Ferrari (presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Parma), Federico Ospitali (segretario in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna) e Luca Torri, Ad di Stu Reggiane.

In sala anche l’ingegner Felice Monaco, consigliere del Consiglio Nazionale Ingegneri e coordinatore di STN, struttura tecnica nazionale che interviene a supporto del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e delle Agenzie della Protezione civile: "Il nostro Paese però ha bisogno prima di tutto di affrontare in modo organico il problema idrogeologico con un piano strategico nazionale di lunga visione, che vada al di là di un mandato politico".

L’Ordine reggiano segna un aumento di 14 nuovi iscritti rispetto al 2022. "Oggi siamo in 1560 ingegneri iscritti, di cui 1319 uomini e 241 donne", ha detto Serri. Molte le attività in programma, rivolte in particolare ai giovani ingegneri, come la convenzione in corso di stipula tra l’Ordine Ingegneri, la sua Fondazione e il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria (Dismi), presentata dal professore ingegnere Riccardo Rubini, presidente dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica dell’Università di Modena e Reggio.

I consiglieri ingegneri Barbara Tegoni e Matteo Nobili hanno infine presentato un video-render con le scelte esecutive per la nuova sede dell’Ordine degli Ingegneri presso il Capannone 17 nel Parco Innovazione. "Il 1 settembre è prevista la consegna ufficiale dell’immobile all’Ordine, data in cui faremo iniziare le operazioni di allestimento – ha spiegato l’ingegner Tegoni –. Prevediamo di inaugurare la nuova sede in dicembre".

I lavori dell’Assemblea si sono conclusi con la cerimonia di consegna della medaglia d’oro a cinque “Senatori” dell’Ordine, che hanno raggiunto il ragguardevole traguardo dei 50 anni dalla laurea (Giuliano Fanti, Franco Lucci e Dino Lupi, ingegneri civili, Elia Pedretti ingegnere elettronicoe Silvio Rocchi ingegnere meccanico) e la presentazione ufficiale di 29 giovani ingegneri neo iscritti all’Ordine negli ultimi 12 mesi, a cui sono andati gli applausi e gli auguri di buon lavoro da tutti i colleghi ingegneri.