Gualtieri, bambini creano un nuovo parco pubblico

Gualtieri (Reggio Emilia), 8 aprile 2024 - Un nuovo parco pubblico accanto al cimitero di Gualtieri. E’ nato oggi grazie a un evento ambientale organizzato da Comune di Gualtieri, dalla scuola locale, in collaborazione con l’impresa Bacchi, con la start up Natù e con l’associazione Anffas, che si occuperà della manutenzione ordinaria del nuovo spazio verde. Alcune decine di studenti in mattinata hanno partecipato a un incontro di sensibilizzazione verso l’ambiente, per poi trasferirsi nell’area accanto al cimitero, finora in disuso. Un’area che è stata messa a disposizione per la creazione di un parco con essenze scelte tra quelle autoctone – gelsi, cornioli, carpini, aceri campestri e mirabolani – in modo che possano crescere rigogliose in un ambiente a loro consono e contribuire così a rendere l’area urbana più verde ed ossigenata. La disposizione delle piante è stata studiata dall’Ufficio tecnico comunale per favorire anche la futura cura degli alberi, cui collaboreranno l’associazione Anffas guidata dalla presidente Caterina Rocca, insieme al gruppo di volontari gualtieresi di “Piantiamo un Albero”. Un modo per sensibilizzare sulla tutela dell’ambiente impegnando anche persone con disabilità in attività a favore di tutta la popolazione e del territorio.