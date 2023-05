Guastalla, furto notturno al bar Le Corti

Guastalla (Reggio Emilia), 28 maggio 2023 - Allarme intrusione, verso le quattro della notte, al bar Le Corti, in via Bertazzoni, nel quartiere Le Corti, a Pieve di Guastalla. I ladri hanno forzato la porta d’ingresso, sotto il porticato dell’edificio, per poi entrare nel locale, puntando direttamente alla macchina cambiamonete e al denaro del fondo cassa, per un bottino ancora da quantificare. L’allarme è subito scattato, facendo intervenire sul posto la vigilanza privata e i carabinieri del nucleo radiomobile. I ladri erano già riusciti ad allontanarsi con il bottino. Restano ovviamente i danni alla porta e del valore del cambiamonete. L’area si affaccia su via Sacco e Vanzetti, una trafficata arteria viaria da cui è facile allontanarsi verso ogni direzione. Già in passato in quella zona sono stati compiuti furti ai danni di esercizi commerciali, proprio per la possibilità di poter fuggire in modo facile. I carabinieri hanno eseguito accertamenti e stanno proseguendo con le indagini. La zona è vigilata dalle telecamere di videosorveglianza, che si spera possano fornire qualche elementi utile agli accertamenti in corso per identificare gli autori del furto notturno.