Hotel ricerca 4 addetti per ricevimento clienti

Si ricercano 4 addetti/e al ricevimento in hotel con esperienza di almeno due anni. Le risorse si occuperanno del ricevimento clienti, check-in e check out, gestione delle prenotazioni, inserimento dati, telefono, presidio della reception. Indispensabile ottima conoscenza della lingua italiana e buona (B2) dell’inglese. Indispensabile buona conoscenza del pacchetto office, posta elettronica e gestionale. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Tempo pieno a turni dalle 7 alle 15 oppure dalle 15 alle 23 (2 di 4 risorse anche notturno dalle 23 alle 7)