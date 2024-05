I 10 anni di Dopo di noi. Due giorni di eventi

La Fondazione Durante Dopo di Noi di Reggio spegne dieci candeline e la celebrazione per il raggiungimento di questo traguardo, non scontato, diventa una nuova occasione di dialogo con la città per moltiplicare e consolidare le opportunità di futuro nella vita delle persone con disabilità, ben prima della scomparsa dei genitori e familiari, per accompagnare le scelte delle persone e delle loro famiglie.

E’ ricchissimo il programma del decennale costruito dall’Ets reggiana che gestisce Casa Domani, l’abitazione del quartiere Foscato inaugurata nel mese di marzo in cui giovani adulti con disabilità vivono in co-housing con studenti universitari. Due giorni densi di appuntamenti a partire da venerdì 10 maggio (ore 9) con il convegno Costruire futuri. Nel migrare dei giorni, noi non siamo la nostra disabilità che si svolgerà nell’aula magna Manodori a Palazzo Dossetti. Un mattinata di confronto realizzata con la collaborazione di Unimore, Fcr, Reggio Emilia Città senza barriere, con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia e dell’Azienda USL/IRCCS di Reggio Emilia, a cui parteciperanno Dario Ianes, Vanna Iori, Massimo Stefanini, Elisabetta Genovese, Filippo Ghelma. Modera Leonardo Morsiani. Alle 21 a Casa Domani, in piazza Lino Grossi, con l’astrofisico Claudio Melioli una serata esperienziale con telescopi dal titolo La gravità e l’origine di tutte le cose. Breve storia dell’universo.

Sabato 11 a partire dalle 10,30 a Casa Domani sarà Open day. L’evento della mattinata sarà dedicato al convegno La nostra storia, il nostro futuro realizzato in collaborazione Con la collaborazione di CSV Emilia, Fondazione Manodori, Fcr Città senza barriere e con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia, Azienda USL/IRCCS. Parteciperanno Innocenza Grillone, Umberto Bedogni, Anna Ganapini, Lucia Piacentini, Massimo Giaroli, Brunetto Cartinazzi, Elena Davoli, Valentina Pignatti, Letizia Davoli, Daniele Marchi, Elisabetta Negri, Chiara Piacentini.

Nel pomeriggio di sabato a partire dalle 15, Caffè e Question Time con i candidati sindaco Fabrizio Aguzzoli, Simona Gherpelli, Marco Massari, Paola Soragni, Giovanni Tarquini, Gianni Tasselli. Musica alle 16,30 con il Coro Selvatico popolare di Reggio Emilia diretto da Tiziano Bellelli che propone musiche della tradizione popolare, di lotta, lavoro e libertà. Alle 18 l’inaugurazione della mostra fotografica di Lucio Rotteglia “Lo stupore nel silenzio” e alle 20 la grande cena degli amici di Casa Domani che ha esaurito i posti disponibili in poche ore.

La Fondazione è stata costituita il 13 maggio 2014 da 87 soci fondatori, 79 familiari di persone con disabilità, 6 associazioni di volontariato e dai 2 consorzi della cooperazione sociale. Oggi i soci fondatori sono diventati 129 di cui 121 persone fisiche.