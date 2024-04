Domani a Brescello si festeggiano i 35 anni del Museo Peppone e don Camillo. Previsto uno speciale annullo filatelico, ma anche incontri e animazioni. Alle 11.15 i figuranti di don Camillo e Peppone gireranno in centro in sidecar, mentre alle 12 ci sarà l’accensione del carro armato in piazza Mingori. Alle 15 un tour guidato sui luoghi cinematografici, un tuffo sul set a cielo aperto da completare con la visita al Museo Peppone e Don Camillo con il bookshop, Museo "Brescello e Guareschi, il territorio e il cinema" e Museo Archeologico, aperti con orario continuato dalle 10 alle 18.