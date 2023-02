I 50 anni della Torneria Zanichelli

Gran festa, nei giorni scorsi a Poviglio, per i 50 anni di attività della Torneria Zanichelli, con un evento che nella sede di San Sisto ha radunato attorno ai titolari dell’azienda anche collaboratori, dipendenti, amici, clienti e amici. Presente anche il sindaco Cristina Ferraroni: "Grande orgoglio, gioia e voglia di condivisione è ciò che ho raccolto, ospite della festa per il cinquantesimo di attività. I miei sinceri auguri – dice il sindaco – per il proseguimento del percorso a Giovanni, Carla, Cristina, Giorgio e un grande in bocca al lupo ad Alessandro e Astrid per il loro futuro nell’azienda familiare". La Torneria Zanichelli di Poviglio conta 36 dipendenti, che operano con macchine e attrezzature tecnologiche, capaci di tecniche di lavorazione molto sofisticate e di precisione nella lavorazione dell’acciaio.