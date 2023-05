I cani fiutano in stazione e trovano la droga

Nuovi controlli in zona stazione, a Reggio, per contrastare il dilagante fenomeno della criminalità e dei reati in genere, comprendendo in particolare via Turri e via Paradisi. Gli agenti del reparto Prevenzione crimine dell’Emilia-Romagna hanno identificato diverse persone sospette. Inoltre, proseguono gli specifici servizi straordinari svolti in edifici (ingressi, giardini, garage, scantinati) tra piazzale Marconi e zone adiacenti, per contrastare il fenomeno dell’occupazione abusiva di immobili ad opera di persone senza fissa dimora e dedite ad attività illecite. Controlli che sono stati intensificati con personale di Questura, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza. Il posto di polizia di via Turri, con polizia locale e l’unità cinofila di Castelnovo Monti, in via Gobetti ha identificato un giovane che alla vista delle forze dell’ordine ha tentato di nascondere qualcosa nella siepe. Il cane dell’Unità cinofila della polizia locale, avvicinatosi alla siepe, ha segnalato la presenza di qualcosa di sospetto: erano involucri termosaldati con 1,23 grammi di cocaina, poco prima in possesso del ragazzo, un 19enne senza documenti, denunciato a piede libero per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Poco dopo il cane antidroga Viktor ha segnalato la presenza di 30,28 grammi di hashish, nascosti tra i rami di un albero. Sabato pomeriggio in viale IV Novembre l’equipaggio di una Volante ha calmato gli animi di un 44enne senza fissa dimora, che era in stato di alterazione. Negli ultimi giorni sei pattuglie del reparto Prevenzione crimine ha presidiato l’area della stazione, controllando 131 persone (alcune con precedenti di polizia), una quarantina di veicoli, con tre posti di blocco che hanno portato a tre sanzioni per violazioni al Codice della strada.