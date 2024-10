I nostri primi cinquant’anni

Quale migliore occasione dei "primi 50 anni" per ritrovarsi insieme? E così, grazie alla caparbietà e l’impeccabile organizzazione di Lorenzo ’Lullu’ Bussei, Aurora Muraca e Cinzia Iembo, l’annata 1974 di Gualtieri e frazioni si è radunata per rivivere insieme ricordi e momenti ormai lontani ma rimasti ben impressi nel cuore e nella memoria di ognuno.

Suggestiva la location scelta: quella dell’oratorio di Gualtieri, luogo significativo per tanti "ex ragazzi", giunti persino da Bolzano, Torino e Bologna per l’occasione.

Non sono mancati video e foto di repertorio, la visita a sorpresa di una maestra delle scuole elementari ma soprattutto la piacevole sensazione di non essersi mai lasciati.

E alla fine tutti concordi nel proposito di ritrovarsi ben prima dei...60.