I registi reggiani al Catomes tot. Si parte con il film ’StellaNera’

Il circolo Catomes Tot di via Guido Panciroli a Reggio stasera alle 20,30 ospita la visione della nuova versione del lungometraggio "StellaNera", un film noir girato in città, attorno al quale ruotano la morte di Rasputin e di David Bowie, seguito da un dibattito con gli esperti del Centro di Salute Mentale e della associazione Sentieri Selvaggi. Un film con interpreti che sono stati pazienti del centro di salute mentale di Reggio, per un esperimento creativo e terapeutico.

Il film fu prodotto da Sentierofacile e Radiotab. Prenotazioni e informazioni: Sms o whatsapp 345-4020702. Si tratta di un appuntamento della rassegna "I Re del Cinema", che punta l’attenzione sul cinema indipendente di autori reggiani, proponendo al pubblico produzioni video locali, arricchite a ogni appuntamento da presentazione di libri di autori reggiani, concerti musicali, lettura di poesie e dibattiti vari.

Stasera viene proposto "StellaNera" di Marco Foderaro (in foto), già autore di diversi spot sulle attività del Centro di Salute Mentale: dalle uscite per andare a pescare ai laboratori in cui i protagonisti sono sempre i pazienti. A seguire un dibattito con esperti del Csm ed esponenti di Sentieri Selvaggi. Si prosegue il 16 aprile con la visione de "La leggerezza della farfalla" di Gian Luca Carretti con la presentazione del libro "Psycho Love" di Pierfrancesco Grasselli, con la conduzione di Lara Ferrari, collaboratrice del Carlino Reggio. Altri appuntamenti il 30 aprile, il 14, 21 e 28 maggio.