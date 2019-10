Bagnolo (Reggio Emilia), 16 ottobre 2019 - Ha portato a casa 105.500 euro, a colpi di sorrisi, intuito e simpatia. Il pubblico l’ha amata dal primo momento. Francesca, maestra reggiana che insegna a 23 scolari di una quinta alla scuola primaria di Bagnolo in Piano, ha sbancato i ‘Soliti ignoti - Il ritorno’, uno dei programma televisivi della Rai più seguiti dal pubblico e che è andato in onda lunedì 14 ottobre su Rai Uno.

Indovinando il parente misterioso, l’ultima prova che il concorrente deve superare per poter vincere, ha incassato la ghiotta posta in palio di quasi 106mila euro tra le grida di giubilo generali «Che i miei bimbi stiano tranquilli - diceva - vittoria o no, domani sarò regolarmente in classe».

Lei ha puntato, nel gioco delle somiglianze grazie al quale bisogna indovinare chi sono i due parenti che appaiono in trasmissione, sull’ignoto numero 1 sin dall’inizio, nonostante moltissimi spettatori in studio le suggerissero di puntare sull’ingoto contraddistinto con il numero 7.

Sarà l’amore per la Sicilia e per i cannoli ad averla guidata nella scelta giusta, dato che Gaetano e figlia, i parenti da indovinare, vengono da Catania. La prima cifra del montepremi annunciata al Teatro delle Vittorie da Amadeus era di 211mila euro:«Ecco, ora comincio a tremare»- ammetteva a quel punto Francesca. Ancora non sapeva che, scartando sette ignoti fra cui un autore di fotoromanzi e un artista di ombre cinesi e dimezzando un montepremi troppo impegnativo, avrebbe trionfato. «Mi chiedo sempre, alla fine il parente chi abbraccerà ?» domandava Francesca a se stessa e a Amadeus. «La figlia giusta», rispondiamo noi.

Ovviamente, ieri mattina, alla scuola Giovanni Pascoli dell’istituto comprensivo Comparoni di Bagnolo c’è stata una grande festa per celebrare il successo ottenuto dall’insegnante Francesca Munari. La maestra reggiana da una decina d’anni lavora con gli alunni bagnolesi e ha sempre dimostrato grande affetto per i suoi alunni e grande professionalità. Lo scorso settembre aveva partecipato a Bologna ai provini ed era stata accettata per fare da concorrente alla seguitissima trasmissione Rai: probabilmente, però, neppure lei avrebbe mai immaginato di riuscire a conquistare un mon tepremi così cospicuo. Ora attende i tempi burocratici per la consegna della vincita, ovviamente in gettoni d’oro. Cosa ne farà? Una parte è destinata a viaggi nel mondo (una grande passione dell’insegnante 42enne), ma vorrebbe anche acquistare un’auto nuova. Francesca non è nuova alle cronache giornalistiche: un anno fa è stata scelta come uno dei volti adeguati a rappresentare l’Emilia al progetto «Con Emilia, in viaggio tra valli, parchi, castelli e giardini con gusto» su cui Castelli del Ducato e Parchi del Ducato hanno lavorato con il contributo di Destinazione Turistica Emilia», un ente di promo-commercializzazione turistica del territorio delle province di Parma, Piacenza e Reggio.