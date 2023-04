Il 26 la decisione sull’estradizione del padre Shabbar

Potrebbe arrivare il 26 aprile, dopo la fine del Ramadan, la decisione del tribunale pakistano sull’estradizione di Shabbar Abbas (foto), il padre di Saman, accusato in concorso con la moglie e altri tre parenti dell’omicidio della figlia. La prossima udienza, in Pakistan, è stata fissata per il 18, per la quale il giudice ha intimato a Shabbar e all’accusa il deposito di memorie scritte. L’udienza successiva, quella del 26, potrebbe essere quella decisiva per la decisione sull’estradizione. Intanto il ministero della Giustizia del Pakistan deve ancora esprimersi in maniera definitiva sulla fattibilità tecnica del collegamento in videoconferenza di Shabbar Abbas al processo italiano, in corso a Reggio, per il quale l’uomo ha dato il suo assenso. Oggi dovrebbe arrivare una risposta definitiva. Se non ci fossero ostacoli è possibile che il padre di Saman possa essere sentito al processo di Reggio già venerdì, oppure in una delle udienze successive.