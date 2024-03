Il centro culturale, una meraviglia

Prosegue la trasformazione dell’ex caserma dei carabinieri di viale Cottafavi, a Correggio, in un moderno centro culturale polivalente con la sede della biblioteca Einaudi, spazi per lo studio e una piccola arena all’aperto per spettacoli e convegni. Un’operazione a favore del Comune realizzata grazie alla generosità dei coniugi Brenno Bertani e Artenice Rinaldi, i quali si sono fatti carico di acquisto e ristrutturazione dell’edificio, per donare ai cittadini uno spazio di primo livello per cultura e tempo libero. Il nuovo centro culturale, che non ha ancora un nome, si caratterizza per l’importante miglioramento sismico effettuato durante la prima fase dei lavori, oltre che per la concezione green dei suoi impianti. Ma la domanda più frequente dei cittadini è: quando sarà aperto questo edificio? "Entro giugno l’80% dei lavori sarà completato – dicono i tecnici che stanno lavorando al progetto – per poi organizzare delle visite guidate al cantiere. Si punta a completare l’edificio entro fine ’24, rinviando all’anno prossimo l’allestimento del parco. Il punto interrogativo è legato all’acquisto degli arredi e alla sistemazione degli esterni per i quali è necessario trovare dei finanziamenti". E viene lanciato un appello: "Chi vuole intervenire per completare quest’opera ha la possibilità straordinaria di aiutare Correggio a dotarsi di un centro di grande spessore".

Antonio Lecci