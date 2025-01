Il Comitato Diga di Vetto scende in campo a sostegno della mobilitazione agricola

Il Comitato Diga di Vetto scende in campo assieme ai trattori della mobilitazione agricola nazionale. "Partecipate e fate partecipare" è l’appello lanciato dai cittadini a favore della realizzazione dell’invaso sull’Enza, iniziata e mai finite. La manifestazione partirà alle 9.30 a Bagno di Reggio, come atto di protesta finalizzato a ottenere la dichiarazione dello stato di crisi socio economico dell’agricoltura e delle pesca. Per chi volesse unirsi "ritrovo alle 8,45 in piazza Lenin a Cavriago" riferisce il comitato.