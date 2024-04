Il coraggio delle donne. Una storia di partigiane

Nell’ambito degli eventi per la festa di Liberazione, il teatro Sociale di Gualtieri apre al pubblico, stasera alle 19, per proporre il reading-spettacolo "La Resistenza delle donne", tratto dal libro omonimo di Benedetta Tobagi, vincitore del Premio Campiello 2023. La storia delle donne italiane ha nella Resistenza e nell’esperienza della guerra partigiana uno dei suoi punti nodali, forse il più importante. Le donne furono protagoniste della Resistenza: prestando assistenza, combattendo in prima persona, rischiando la vita. Lo spettacolo ripercorre in modo storicamente documentato e poetico un mosaico di esperienze tra loro diverse, dal settembre 1943 alla fine della Seconda guerra mondiale.

Storie di vita in larga parte consegnate al silenzio nei decenni successivi in cui l’impegno politico si mescola a una dimensione intima: nel prendere posizione contro il nazifascismo, le donne sfidano pregiudizi e vincoli ben più antichi, spesso radicati dentro di loro, a ripensare cosa significhi essere donna o madre. Il racconto delle vite delle Resistenti fa affiorare questioni ancora oggi importanti: il maternage di massa, l’invisibilità femminile, le tradizionali funzioni di cura... Lo spettacolo intreccia voci diverse e privilegia figure meno note rispetto alle future "madri costituenti" e alle protagoniste più famose, per restituire il senso di quella che fu esperienza autenticamente popolare e trasversale rispetto alle classi sociali e alle culture politiche.

Informazioni e prenotazioni: tel. 329-1356183 oppure www.teatrosocialegualtieri.it/biglietteria.

Antonio Lecci