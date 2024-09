Il cuore di Gast e Transcoop nel verde dell’Appennino

Giornata indimenticabile, organizzata dal gruppo onlus Gast e da Transcoop, trascorsa nel verde dell’alto Appennino con visite ad alcuni rifugi, insieme ai ragazzi e agli accompagnatori volontari. L’iniziativa partecipata riguardava appunto un’escursione che, partita da Civago, aveva come destinazione il Rifugio Segheria e il Rifugio San Leonardo a monte di Civago. Si è appena concluso il viaggio nel verde dei ragazzi del Gast-onlus per un giorno in collaborazione con gli amici di Transcoop.

Questa la prima considerazione del direttore di Trancoop Luca Genitoni, meravigliato da tanta forza e tanto entusiasmo: "Vedere tanti ragazzi che sprigionano una voglia di vivere immensa e guardano alla vita con felicità,vedere l’affetto e la forza dei loro genitori al loro fianco, e l’impegno delle persone del Gast è una cosa che davvero si fa fatica a trasmettere con poche parole. È meraviglioso vedere con quale affetto e forza sono seguiti dai loro genitori, sempre al loro fianco. L’impegno delle persone del Gast che li accompagnano nel loro percorso quotidiano, permettendo esperienze come questa, è un qualcosa che si fa davvero fatica a raccontare perché mancano le parole. Quello che io ho provato e sentito mi rimarrà sempre scolpito nel cuore".

Merito del Gast onlus con il quale è possibile sintonizzarsi per le novità e le tante attività messe in campo anche quest’anno. La giornata sull’Appennino oltre Civago è stata resa possibile grazie a tutti gli operatori e volontari del Gast ma anche alla nutrita presenza di Transcoop, rappresentata da tanti dipendenti e dai membri del Cda. È stata per tutti veramente una giornata particolarmente ricca di emozioni, fatta di tanti piccoli gesti e sorrisi, che rimarranno scolpita nel cuore di ognuno. Un’iniziativa a sostegno delle persone, del sociale e del territorio che Transcoop ha sposato con entusiasmo ed impegno portando persone in difficoltà in alta montagna, nei rifugi del territorio del Parco Nazionale Appennino tosco emiliano.

"Ringrazio Giacomo Cibelli e tutto il gruppo del Gast che ha reso possibile questa esperienza, – ha concluso Genitoni – ma ringrazio soprattutto i Soci che hanno partecipato e i colleghi per avere aderito con tanto entusiasmo ad un’iniziativa che certamente troverà seguito anche in futuro". A sua volta l’azienda Transcoop, che ha accolto con entusiasmo l’impegno, ringrazia il Gast e tutti i partecipanti.

Settimo Baisi