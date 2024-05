Il Guastallone e la storica vittoria del 1974. La cerimonia domani con i giocatori dell’epoca. Tra gli ospiti atteso anche Gene Gnocchi

Mezzo secolo fa i calciatori rossoblu del Guastalla conquistavano il titolo di campioni d’Italia nella categoria Juniores dilettanti. Era il 1974. E a cinquant’anni da quello straordinario traguardo, Guastalla Calcio Asd e Us Saturno ricordano quel successo con una manifestazione pubblica, durante la quale vengono premiati i protagonisti della vittoria, che cinque decenni fa ha dato lustro ai colori del Guastallone. Domattina alle 10.30 nel cortile interno di palazzo ducale, in centro a Guastalla, si svolge una cerimonia che raduna gli ex giovani calciatori dell’epoca.

Gli stessi che disputarono al finale a Salsomaggiore, contro i pari età del Lodivecchio, campioni della Lombardia.

Il Guastalla si impose ai calci di rigore. La formazione di quella finale era: Alvisi, Rinaldini, Pacchielli, Mossini, Azzi, Roveri, Daolio, Cantarelli, Bottardi, Ghiozzi, Toniato. In panchina c’era Sergio Motta (secondo portiere), ora preparatore dei portieri nel Mantova calcio. La squadra era guidata da mister Massimo Paccini. Il programma della cerimonia di domani prevede il saluto delle autorità, l’intervento di Michele Gioachin (presidente Guastalla calcio) e di Alex Corradini (Us Saturno), con la cerimonia di premiazione con la targa ricordo ai calciatori e ai dirigenti della squadra.

A condurre l’incontro Matteo Daolio e Claudio D’Adam. Tra gli attesi ospiti anche Eugenio Ghiozzi, in arte Gene Gnocchi, il popolare comico e cabarettista, che nel 1974 militava nel Guastalla.

a. le.