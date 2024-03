Il Jolly a Casalecchio. Obiettivo riscatto

Trasferta bolognese per il Basket Jolly (24), in campo alle 18,30 a Casalecchio contro la Polisportiva Masi (24). Reduce dalla netta sconfitta interna con Vignola, con un pesante -36 che ha interrotto un periodo positivo, la squadra di Gibertoni punta al riscatto al cospetto di un avversario che viene da 3 kappao di fila e che ha in Mazzoli il principale terminale offensivo con 14,7 punti ad allacciata di scarpe. Nella parte centrale della graduatoria di Divisione Regionale 1 l’equilibrio sembra regnare sovrano, per cui nessun traguardo è ancora impossibile: certo, il Masi in casa ha ottenuto 8 vittorie in 12 incontri e uscire indenni non sarà semplicissimo, ma Manini e compagni hanno le carte in regola per provarci. Posticipata, invece, la sfida tra Veni Basket San Pietro in Casale e Icare Cavriago (12), che si giocherà il 27 marzo alle 21,30 a Castello d’Argile.